Positief testen en toch blijven rijden? Het kan en het mag. En wel hierom

Alles draait rond de zogenaamde CT-waarde. De CT-waarde voor Covid is een term die uit het labo komt. 35 is hierbij het omslagpunt. Wie bij een PCR-test een hogere waarde laat optekenen, heeft weinig te vrezen. Wie lager test, is besmettelijk. CT staat trouwens voor Cycling Treshold.

Het peloton onderging onmiddellijk na de finish zondagmiddag in Châtel sneltesten (antigeentesten) om Covid op te sporen. Pas indien er daar een positieve test was geweest – wat niet het geval was – zou er overgegaan worden naar een PCR-test die langer duurt en naar het labo wordt gestuurd.

“Neem dat zo’n PCR-test dan positief was, dan wordt er naar de Cycle Treshold (CT) gekeken”, legt Joost De Maeseneer, hoofddokter bij Intermarché – Wanty Gobert uit. “Indien die hoger is dan 35, dan is er overleg tussen de hoofddokteres van organisator ASO, de ploegdokter en een arts van de UCI. In zo’n geval is er bijna geen virus aanwezig en wordt ervan uitgegaan dat de persoon niet meer besmettelijk is hij verder zijn job kan doen. In dit geval is dat de Tour rijden.”

“Als de CT-waarde lager is dan 35, dan is er weinig discussie”, gaat De Maeseneer verder. “Dan is de persoon positief. Met andere woorden, hoe meer men in het labo die draaibeweging moet herhalen om het virus te ontdekken, hoe minimaal het aanwezig is. Vandaar dat een getal onder de 35 als besmettelijk wordt aangenomen. Maar daarnaast is ook nog de diagnose belangrijk. Geen enkele dokter zal een zieke coureur aan boord houden. En dat is ook de reden waarom er al enkele jongens naar huis zijn.”