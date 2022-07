Ruzie bij couturiers: modehuis Dior eist schadevergoeding van 100.000 euro van Valentino

Er woedt een ruzie in modeland tussen Maison Valentino en Dior. Dat eerste label heeft afgelopen vrijdag een modeshow georganiseerd op de Spaanse trappen in Rome. Een uiterst slechte locatie volgens Dior, want de drukte voor het defilé zou de toegang tot hun winkel vlakbij geblokkeerd hebben. Dior eist nu een fikse compensatie voor het geschatte omzetverlies.

Op vrijdag acht juli verzamelden modefans, onder wie veel beroemdheden, voor de Spaanse trappen in de Italiaanse hoofdstad. De reden? De coutureshow voor komende lente van Maison Valentino. Naar verluidt stuurde het label vooraf een brief naar omliggende retailers om hen op de hoogte te brengen van het evenement en beloofde het een vlot voetverkeer richting hun winkels.

Valse belofte, zo bleek. Toch volgens de Dior-winkel vlakbij de historische locatie, die leeg zou zijn gebleven door de grote drukte van de concurrentie. Modesite Women’s wear daily heeft een rapport in handen waarin Dior schrijft dat de shop “vanaf de vroege namiddag niet kon draaien en dat terwijl die vrijdag normaal een belangrijke winkeldag zou worden.”

Volgens het rapport werd klanten bovendien “toegang tot de winkel geweigerd en werd de ingang door slagbomen geblokkeerd”. Het Franse modehuis eist nu een schadevergoeding van Valentino: het wil binnen de vijftien dagen 100.000 euro ontvangen om de geleden verliezen te compenseren. Indien de som niet op de rekening komt zullen “alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de rechten te beschermen”. Dior is niet het enige luxemerk in de buurt van de trappen, maar (voorlopig) wel het enige dat van zich laat horen.

Dat leidt tot hilariteit op sociale media, waar veel memes circuleren over de vete. De Dior-medewerkers worden onder meer vergeleken met Squid game-personages, die zich veel riskeren om geld te sprokkelen. Onder meer modewaakhond Diet Prada vindt dat Dior zich met deze actie veel slechte persaandacht aandoet en insinueert dat er daardoor mogelijk extra verlies zal gemaakt worden.

Dat account geeft daarbij enkele cijfers mee om het verlies van Dior en de schadevergoeding in perspectief te plaatsen. In 2018 werd Dior door Forbes de grootste modegroep ter wereld genoemd. In 2021 realiseerde die een omzet van 64 miljard euro. Valentino daarentegen haalde in dat jaar een omzet van ‘slechts’ 1,2 miljard euro.