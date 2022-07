Paralympisch atlete Gitte Haenen kondigt haar afscheid aan: “Ik loop het risico blijvende zenuwschade op te lopen”

Paralympisch atlete Gitte Haenen zet een punt achter haar carrière. Dat maakte ze bekend op Instagram. De 36-jarige Antwerpse, een voormalig thaibokster, kampt met nieuwe rugproblemen die haar genoodzaakt zien de handdoek in de ring te gooien. “Ik loop het risico blijvende zenuwschade op te lopen en dat is het uiteraard niet waard”, legde ze uit.

“Ik had mij mijn afscheid anders voorgesteld. Ik kreeg een tweede kans in de sport, maar opnieuw eindigt het als ik er nog niet klaar mee was.”

Haenen verloor in 2016 haar linkeronderbeen en stortte zich met een blade vervolgens op een paralympische carrière. Ze haalde in 2019 op het WK para-atletiek in Dubai zilver in het verspringen en brons op de 100 meter sprint. Een jaar eerder had ze op het EK in Berlijn dezelfde medailles veroverd.

De Paralympische Spelen in Tokio werden een tegenvaller. Door fysieke problemen kon ze haar kansen niet ten volle verdedigen. Ze werd er negende in het verspringen en miste de finale op de 100 meter.