Johnny Depp treft minnelijke schikking met crewlid dat hem beschuldigde van mishandeling

De minnelijke overeenkomst tussen Depp en Gregg Brooks, die locatiemanager was tijdens de film, komt er twee weken voor hun geplande rechtszaak in Los Angeles op 25 juli. Het voorval zou zich op 13 april 2017 hebben afgespeeld. Volgens de gerechtelijke documenten die entertainmentwebsite People in kon kijken, zou Depp kwaad geworden zijn, achtervolgde hij Brooks en sloeg hij hem twee keer geslagen in de ribben. Volgens Brooks zou Depp gezegd hebben dat hij hem “100.000 dollar zou geven om me in het gezicht te slaan”. Depp werd daarop verwijderd van de set door zijn bodyguards.

Bijna twee maanden geleden kreeg Depp nog gelijk in de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard wegens smaad, nadat ze zich in een opiniestuk uitte als slachtoffer van huiselijk geweld.