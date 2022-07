Nicola Philippaerts mag naar het WK paardensport: “Eer van ons land hoog houden”

Nicola Philippaerts en Katanga v/h Dingeshof werden door de KBRSF geselecteerd voor het WK dat in augustus in het Deense Herning georganiseerd wordt. Voor de 28-jarige Philippaerts is het zijn tweede selectie. Bij zijn debuut in 2018 in het Amerikaanse Tryon eindigde hij 22e.

Nicoal Philippaerts en Katanga v/h Dingeshof kunnen terugblikken op een sterk seizoen. De trainingsarbeid en de goede resultaten van de voorbije weken zien ze nu beloond met een WK-selectie. “Zo’n selectie voor een groot kampioenschap is altijd een fijn moment en een bevestiging van al datgene je de voorbije maanden gedaan hebt”, zegt Nicola Philippaerts. “Ik kijk er enorm naar uit. De selectie is verdiend, zeker na wat we in Aken gepresteerd hebben. Drie keer foutloos blijven in één en dezelfde namiddag tijdens toch één van de zwaarste GP’s wereldwijd mag je niet onderschatten. Het toont aan dat Katanga in bloedvorm is. De voorbije week kreeg ze rust en ook deze week staat doen we het nog rustig aan. Nadien beginnen we op te bouwen met de focus op Herning.”

De prestaties van Aken waren fantastisch maar zijn geen garantie op succes. “De GP van Aken was een eendagswedstrijd waar het WK gespreid is over meerdere dagen”, weet Nicola Philippaerts. “Vorm van de dag van man en paard zijn daarbij belangrijk. De opeenvolgende dagen van druk en presteren moet je ook goed zien door te komen. Vandaar dat een kampioenschap met niets te vergelijken is. Tijdens het EK toonde Katanga dat ze een kampioenschap aankan. Maar een WK is toch nog een stapje hoger dan een EK. We gaan er alles aan doen om goed te presteren en de eer van ons land hoog te houden. Zowel individueel als team.”

Samen met Nicola Philippaerts werden ook Jérome Guery (Quel Homme de Hus), Jos Verlooy (Igor) en Gregory Wathelet (Nevados S) geselecteerd. Niels Bruynseels (Delux van T&L) is reserver. Het WK wordt van 6 tot 14 augustus in het Deense Herning georganiseerd. De springwedstrijden beginnen op woensdag 10 augustus.

Selectie dressuur: Lore Vandenbore (Bilzen), Charlotte Defalque, Domien Michiels en Larissa Pauluis.

Paradressuur: Manon Claeys, Michéle George, Barbara Minneci en Kevin Van Ham.