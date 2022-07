Nederlandse overheid keert ruim 34 miljoen euro uit aan gedupeerden van watersnood

Na de overstromingen in juli 2021 zette de ontslagnemende regering de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in om schade te vergoeden die niet verzekerbaar was. Overvloedige regenval is wel te verzekeren, maar overstromingen door de Maas en andere rivieren in het algemeen niet.

In totaal kwamen er 2.783 meldingen binnen, bijvoorbeeld vanwege evacuatiekosten en schade aan auto, woning of inboedel. Die aanvragen moesten vervolgens door schade-experts worden beoordeeld. Dat leidde al tot 1.879 schaderapporten. Bij het Nederlands Instituut van Register Experts zijn nog een kleine 500 aanvragen in behandeling. Verder zijn er ongeveer 500 meldingen ingetrokken.

Vanuit de regio Limburg klinkt er vaak kritiek op het langdurige proces, erkent RVO die zelf ook nog 192 aanvragen heeft afgewezen en nog circa 250 aanvragen in behandeling heeft. Maar de rijksdienst zegt niets voor de gedupeerden te kunnen doen voordat bijvoorbeeld de verzekering en de gedupeerde het eens zijn over de verzekerbare schade en offertes zijn opgeleverd door bouwbedrijven voor de kosten van het herstel van de schade.

“Gelukkig hebben de meeste verzekeraars hun klanten snel zekerheid gegeven over de verzekerbare schade”, schrijft RVO in een verklaring. De organisatie roept ook de andere verzekeraars op er zo snel mogelijk uit te komen met hun klanten. “Gedupeerden zouden er daarnaast enorm bij gebaat zijn als aannemers en bouwbedrijven doorkomen met gevraagde offertes voor de reparatie van de schade.”

Het Verbond van Verzekeraars meldde eerder al dat van de particuliere schade inmiddels 95 procent afgehandeld is. Bij de zakelijke schades zou dit 90 procent zijn. Soms is er nog een geschil of loopt er een fraudeonderzoek, aldus het Verbond.

160 tot 180 miljoen verzekerde schade

Door het noodweer in Limburg en delen van Noord-Brabant werd naar schatting voor een bedrag van 160 miljoen tot 180 miljoen euro aan verzekerde schade aangericht. Alles bij elkaar hebben verzekeraars vorig jaar circa 25.000 schademeldingen ontvangen.

Maar de werkelijke schade ligt hoger. Volgens de regering gaat het om ongeveer een half miljard euro. Zo hebben ook gemeenten kosten gemaakt, die niet verzekerd zijn via bestaande en opgetuigde regelingen. Ook Rijkswaterstaat werd opgescheept met herstelkosten.