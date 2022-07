AAN DE START. Mathieu van der Poel heeft “hele rustdag in bed gelegen”, Dylan Teuns voorspelt geen gemakkelijk rit

Van der Poel: “Zo zuinig mogelijk binnen komen”

“Ik denk dat het vandaag een dag wordt voor de ontsnapping, die tot de finish zal gaan”, wist Mathieu Van der Poel te vertellen aan Sporza. “Hiervoor moet ik echt een superdag hebben als ik iets wil doen. Er zijn betere klimmers in deze Tour dan mij. Met de zware dagen die nog komen in het achterhoofd, ga ik eerder proberen om zo zuinig mogelijk binnen te komen en dan een van de komende dagen uit te pikken.”

“Ik heb gisteren de hele dag alleen maar in bed gelegen”, bekent Van der Poel ook nog. “Ik ben enkel buiten geweest om een koffie te drinken. Voor de rest heb ik zo weinig mogelijk gedaan. Ik hoop dat de rustdag was wat ik nodig had. Ik hoop mijn goede benen nog ergens te vinden.”

Teuns: “Sta ik op veel lijstjes? Straf”

“De etappe van vandaag biedt weer een kans”, zei Dylan Teuns, die het eerder probeerde in de rit naar La Super Planche des Belles Filles, bij Sporza. “Sta ik op veel lijstjes voor vandaag? Straf, maar in de Tour wil natuurlijk iedereen in de ontsnapping zitten. Het zal niet gemakkelijk worden.”

“Ik heb wel genoten van de rustdag gisteren. De laatste vier dagen voor de rustdag waren heel lastig. Na een rustdag ben ik soms, soms minder. We zullen zien wat het wordt.”

© BELGA

Mollema: “Ik probeer in de ontsnapping te komen”

“Vandaag is het vooral belangrijk dat ik de juiste benen heb”, blikte Bauke Mollema vooruit bij Sporza. “Zeker met de laatste klim, die misschien niet super lastig is, maar je wel de benen voor moet hebben om daar wat klaar te spelen. Eerst natuurlijk proberen in een ontsnapping te komen, maar dat zullen wel meerdere renners proberen.”