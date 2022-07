LIVE. Pogacar ziet nog een ploegmakker uitvallen met corona, wie wint eerste rit na de rustdag?

Vandaag moeten de renners in de Tour de France weer vol aan de bak na de rustdag van gisteren. De logische gang van zaken is dat we iets krijgen zoals zondag naar Châtel en dat de hoofdrolspelers zich inrijden voor de veldslag van woensdag op de Galibier met finish op de 2413 meter hoge Col du Granon en voor die ‘vieze’ etappe van donderdag naar Alpe d’Huez. Volg het verloop van de rit hier live op de voet!