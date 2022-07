Vier dagen na moord: Japanse ex-premier Shinzo Abe begraven met groot eerbetoon

In Tokio is dinsdagochtend de vermoorde ex-premier Shinzo Abe begraven. De begrafenis zelf was een privégebeurtenis, maar ervoor en erna betoonden vele duizenden Japanners in de straten van de hoofdstad eer aan Abe.

Op de begrafenis in de boeddhistische Zojoji-tempel waren dinsdagochtend enkel familie en vrienden welkom. Voor en na de begrafenis reed een lijkwagen met het lichaam van Abe echter door Tokio – langs verschillende voor Abe belangrijke plaatsen, zoals het hoofdkwartier van zijn LDP-partij, de residentie van de eerste minister, en het parlement – om duizenden Japanners toe te laten hun respect te betuigen.

De weduwe van Abe zat vooraan in het voertuig en droeg een houten tablet, met daarop de postume naam geschreven van haar echtgenote, volgens de boeddhistische traditie. Velen bogen het hoofd, anderen waren in tranen of riepen “Dank u, Abe” op het moment dat de lijkwagen voorbijreed. “Ik ben gechoqueerd en woedend. Ik slaag er niet in om mijn verdriet te boven te komen. Ik kwam daarom bloemen neerleggen en bidden”, zei Tuskasa Yokawa (41). “Ik respecteerde hem echt. Hij was een groot premier die veel heeft gedaan voor het aanzien van Japan in de wereld.”

Een publiek eerbetoon moet op een later tijdstip plaatsvinden in Tokio, en in het zuidwestelijke departement Yamaguchi waarvoor Abe parlementslid was.

Abe werd vrijdag vermoord toen hij een verkiezingstoespraak hield. Over het motief van de dader bestaat nog geen uitsluitsel, maar het lijkt erop dat de man de ex-premier medeplichtig achtte aan de financiële problemen van zijn moeder, die lid uitmaakt van de Moonsekte.

