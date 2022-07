Als ‘futsalsa’ een discipline was, dan was Hasselaar Dries Lahraoui wereldtop. De keeper van topklasser Eisden-Dorp en de nationale zaalvoetbalploeg is ook verknocht aan salsa. Niet de saus, maar de Cubaanse dans. Een unieke combinatie, toch? Daarnaast spendeert hij ook nog tijd aan Amerikaanse wagens, veldvoetbal, modellenwerk… Man met vele talenten en… te weinig tijd.