PVDA wil Pascal Smet zo snel mogelijk aan de tand voelen over “troebele relatie” met Uber: “Het lijkt wel een maffiafilm”

De PVDA wil deze week nog een extra vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement om Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), in de vorige legislatuur minister van Mobiliteit, te horen over zijn “troebele” relatie met de multinational Uber.

Fractieleidster Françoise De Smedt vindt de onthullingen van de UberFiles zeer ernstig. “Vertrouwelijke relaties, ontwerpakkoorden die in primeur worden overgemaakt, persmededelingen die in overleg werden opgesteld, en mededelingen van Uber die door het kabinet van Smet werden gecorrigeerd... Dat is ongelooflijk! We ontdekken elke dag meer over Ubers strategie om zich in grote steden op te dringen”; zegt ze.

De onthullingen tonen volgens haar aan dat “de multinational absoluut niet te vertrouwen valt. Het lijkt wel een maffiafilm. We hebben niet alleen een onderzoekscommissie nodig die zich over het verleden buigt, we moeten nu actie ondernemen om Uber te stoppen.”

Na de PS, Ecolo en PVDA maandag, eist dinsdag ook Vlaams Belang de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie “om deze bijzonder onfrisse affaire tot op het bot uit te pluizen”.

“Spilfiguur”

De Tijd schrijft dinsdag dat Smet als minister van Mobiliteit een spilfiguur was voor Uber om de Brusselse taximarkt open te breken. Reeds voor de verkiezingen van 2014 hadden Pascal Smet, toen nog Vlaams minister, en zijn medewerkers contact met Uber-lobbyisten. Volgens uitgelekte mails beloofde hij zich niet tegen Uber te verzetten als het bedrijf zich aan enkele voorwaarden zou houden. Toen Smet minister van Mobiliteit werd, zat hij voor Uber op een cruciale stoel.

Bovendien bleek Smet al langer goed bevriend te zijn met de belangrijkste Europese lobbyist van Uber, Mark McGann, die te horen kreeg dat hij een medestander was van Uber, maar in het openbaar verklaringen moest afleggen om de taxisector gerust te stellen. Zo stuurde de minister inspecteurs naar Uber en liet wagens van Uber-chauffeurs in beslag nemen, maar stelde hij het Amerikaanse bedrijf achter de schermen gerust.

In de aanloop naar het taxiplan van Smet waren er tussen 13 september 2014 en 12 februari 2015 negen meetings tussen Uber en zijn kabinet. De contacten verliepen via Smets adviseur Mathias Dobbels, de huidige kabinetschef van federaal minister Vandenbroucke.

Smet: “Ben in elk gesprek zeer duidelijk geweest”

Pascal Smet zegt in De Tijd geen graten te zien in zijn persoonlijke relatie met Ubers belangrijkste lobbyman toen hij in 2015 het Brusselse taxiplan lanceerde dat Uber als eerste in Europa zou legaliseren. “Inhoudelijk ben ik in elk gesprek zeer duidelijk geweest tegen hem: Uber heeft enkel een toekomst in Brussel in een door de overheid bepaald kader, met respect voor het statuut van de chauffeur, transparantie voor de cliënt en datatransmissie naar de overheid”, aldus Smet.

Dat zijn kabinet Uber inlichtte over het taxiplan waaraan hij werkte, is voor Pascal Smet niet ongewoon: “Ook met de taxisector waren er veel vergaderingen buiten het publieke forum. Dat was nodig omdat het debat zeer gepolariseerd was toen. Bovendien wilden we stakingen, die Brussel zouden blokkeren, voorkomen. We wilden verklaringen vermijden die tot verdere polarisatie zouden leiden. Vandaar de discretie in de gesprekken met alle partijen.”

De woordvoerster van Brussels minister-president Rudi Vervoort, deze legislatuur bevoegd voor de taxisector, wilde dinsdag geen reactie kwijt over de onthullingen.