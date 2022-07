VIDEO. STVV-coach Bernd Hollerbach geeft privétraining aan zoontje Leo

Na de dinsdagochtendtraining nam STVV-coach Bernd Hollerbach de tijd om zoontje Leo training te geven. Hij is op vakantie in Sint-Truiden.

Na twee dagen vrij wordt er vandaag overigens terug twee keer getraind in Sint-Truiden. De assistenten legden de focus op passing en afwerking aan een hoge intensiteit. Aboubakary Koita trainde weer voluit mee na eerdere knieproblemen. Van de jongeren geen Delorge, De Vos of Van Helden meer te bespeuren in de groep. Matte Smets en Andrea Librici blijven voorlopig wel bij de grote jongens. Voor toekomstige spits Gianni Bruno stond de medische keuring geprogrammeerd.

(güs)