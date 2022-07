De (atletiek)wereld bekomt nog van de onthullingen die Mo Farah (39), een van de grootste hardlopers aller tijden, maandagavond deed in een BBC-documentaire. Zijn naam, zijn vluchtelingenverhaal, zijn ouders. Het is allemaal gelogen. Maar wie is die Britse viervoudig Olympische kampioen die in Brussel zijn enige wereldrecord liep?