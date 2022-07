Jessica Simpson gunt fans een glimp van verjaardagsfeest en verklaart de liefde aan zichzelf

De Amerikaanse popster en onderneemster Jessica Simpson is 42 jaar geworden en beschikt over een flinke portie zelfliefde. Om haar verjaardag te vieren, heeft ze een liefdesbrief aan zichzelf gericht. Die deelde ze via Instagram, samen met een foto waarop ze een zwarte jurk draagt.

“Oh, mevrouw 42, kijk hoe je in de maneschijn leunt om op te laden en een gloeiend hart uitstraalt,” begon de blondine haar ode. “Ik ben erg trots op mijn geloof, veerkracht en kracht van de afgelopen vier decennia. Alles in mijn leven dat wel of nog niet is gebeurd, maakt 42 worden erg spannend. Omdat ik weet wat er persoonlijk voor nodig is om geduldig te blijven.”

“Ik ken mezelf en ik hou heel veel van haar. Ik ken mijn doel en ik moet zeggen dat ik, dames en heren, in staat ben om te walsen in elke droom die ik met vertrouwen bezit. Ik ben nederig en vereerd om eindelijk mijn eigen beste vriend te zijn. Ok, 42, tijd voor rock-’n-roll”, besluit ze.

Simpson liet haar fans op haar verjaardag ook een glimp opvangen van de festiviteiten. Op Instagram plaatste ze een reeks foto’s met vrienden en familie, waaronder echtgenoot Eric Johnson en ouders Tina en Joe Simpson. Ze sloot haar dag af met een groene taart met kaarsje, dat ze vakkundig uitblies.