Oyen en El Khannous onthullen het nieuwe thuistenue van KRC Genk

De Genkies zullen in de nieuwe voetbalseizoen het merendeel van de wedstrijden te bewonderen zijn in een blauw shirt, een wit broekje en blauwe sokken. De fans kregen inspraak in het ontwerp. Nike is nog steeds de kledijsponsor van dienst.

