Als een hond in het water: in deze plassen vindt ook jouw viervoeter verkoeling

Op warme dagen zoeken niet enkel wij, maar ook onze honden graag verkoeling in het water. In deze Limburgse plassen beleeft jouw viervoeter de ultieme waterpret.

Eerst en vooral is het belangrijk om je hond goed te kennen vooraleer je hem vrij laat rondlopen en -zwemmen. Het is bovendien niet in elk water of op elke wandelroute toegelaten om je viervoeter vrij te laten. Je hond aan de leiband houden is algemeen verplicht. Dat is zowel belangrijk voor de veiligheid van andere wandelaars als voor je hond zelf. In speciaal voor honden afgebakende losloopweides en zwemgebieden mag je hond wel vrij spelen. Let wel altijd goed op wanneer je geliefde viervoeter het water ingaat. Niet elk ras is een even goede zwemmer.

Paalse Plas in Beringen

© Zahra Boufker

De hondenlosloopzone is gelegen op de toegangsweg naar de Paalse Plas ter hoogte van de onverharde grindparking. Aan het water is er een afgebakende zone van een halve hectare voorzien waar honden een duik in het water mogen nemen. Het gebied is afgesloten met een omheining zodat je viervoeter niet kan ontsnappen. Let wel: zwemmen is hier enkel toegestaan voor honden, niet voor hun baasjes. Het water kan op bepaalde plaatsen namelijk diep zijn.

De Paalse Plas is gelegen in Beringen en is elke dag geopend tussen 6 uur en 22 uur. De toegang is gratis. Meer info op www.visitberingen.be/paalseplas

Hondenzwemvijver Trudobron in Sint-Truiden

© RR

Aan de Trudobron achteraan het Sportcomplex Sint-Pieter is de eerste hondenzwemvijver van Sint-Truiden geopend. Baasjes kunnen er met hun honden terecht vanaf zonsopgang tot zonsondergang. De vijver heeft een oppervlakte van 160 vierkante meter, is 1,20 meter diep en heeft stromend water van de Trudobron.

De Trudobron is gelegen aan de achterzijde van sportcomplex Sint-Pieter (Olympialaan 10, Sint-Truiden). Er zijn geen specifieke openingsuren en de toegang is gratis.

Het Koet in Lummen

© Karel Hemerijckx

Het Koet in Lummen is een verborgen stukje natuurschoon met misschien wel het helderste buitenwater in onze provincie. Dit water is officieel niet toegankelijk om in te zwemmen, maar er geldt een gedoogbeleid. Wie met respect omgaat met dit stukje natuur, geen afval laat rondslingeren en de rust bewaart, is samen met zijn hond welkom in dit privégebied.

Het Koet in Lummen is gelegen in de Waterlozestraat. Er zijn geen specifieke openingsuren en de toegang is gratis.

Doggy Beach in het Nederlandse Roermond

© Doggy Beach

Wanneer je hond dol is op water en zelfs kunstjes kent op een SUP-board, kan je tijdens warme zomerdagen samen genieten op het hondendagstrand Doggy Beach in Roermond. Je kan er niet enkel relaxen maar ook zwemmen of suppen met je trouwe viervoeter aan je zijde. Wil je deze plek ontdekken bij de eerstvolgende zonnestraal? Steek dan de grens met Nederland over.

Doggy Beach is geopend van mei tot en met september tussen 10 uur en 20 uur. De inkom is tien euro voor een hele dag met een hond, 2 volwassenen en 2 kinderen. Elke extra hond kost 3 euro. Meer info op www.area-x.nl/doggy-beach-dagstrand-area-x

Stevensweert Beach in het Nederlandse Stevensweert

Wil je een dagje gaan uitwaaien en neem je dan graag je hond met je mee? Breng dan zeker eens een bezoekje aan Stevensweert Beach aan de Maas. Het strand ligt in een mooi natuurgebied en een apart hondenstrand zorgt ervoor dat ook je trouwe viervoeter een heerlijke dag beleeft en kan ravotten in het water.

Stevensweert Beach is geopend van april tot en met oktober tussen 9 uur en 16 uur. De inkom is 2 euro per persoon. Meer info op www.stevensweertmarina.eu