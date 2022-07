Oekraïne start tegenoffensief in regio Cherson: “Minstens 50 Russische soldaten gedood”

Oekraïne is naar eigen zeggen een tegenoffensief begonnen in de zuidelijke regio Cherson. Doelwit is de stad Nova Katsjovka, op de zuidelijke oever van de rivier de Dnjepr. Er is nog geen duidelijkheid over de dodentol: volgens de Russen werden zeven burgers gedood, persagentschap AFP heeft het over 50 dode Russische soldaten.