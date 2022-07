Romeinen en Oude Belgen geven aftrap bij eerste wedstrijd van Unico Tongeren

Zondag 17 juli is het eindelijk zover: de grote Tongerse fusieclub Unico Tongeren, een fusie tussen Sluizen, Heur, Piringen en Rutten, gaat van start. En dat doen ze in stijl in een volledig gerenoveerd en onherkenbaar Rutten.

Om 14 uur speelt Unico Tongeren B tegen Rivo Riemst en om 17 uur is de hoofdwedstrijd Unico Tongeren - ’S Herenelderen gepland. De wedstrijd van 100 en 1 jaar wordt opgefleurd door Romeinen en Oude Belgen die de aftrap komen geven. Bij een Tongerse strijd horen deze mythische figuren, zo vindt voorzitter Peter Nelissen. Fan2be schenkt iedere bezoeker een gratis consumptie, dj Pieter en de Tongerse zanger Bjorn C zorgen voor de nodige sfeer in de prachtig gerenoveerde kantine. De volledige renovatie duurde zes weken en het zal tot de laatste dag hard werken zijn om alles tijdig klaar te krijgen. In de schaduw van de prachtige Evermaruskapel ligt nu een prachtige accommodatie van Unico Tongeren.