Thibaut Courtois vliegt er na deugddoende vakantie weer in met Real: “Met het WK wordt het seizoen intenser dan ooit”

“Met mijn kinderen spelen, tijd inhalen met familie, fun hebben met vrienden… Het deed me deugd, want tijdens het seizoen ben je altijd gefocust op de volgende match. Nu had ik tijd om te relaxen en mijn hoofd vrij te maken. Mijn verloving met Mishel is zeker een van de hoogtepunten van mijn vakantie”, blikt de Rode Duivel terug op zijn vakantie.

© BACKGRID

Courtois kon van wat meer vakantie genieten dan de andere Rode Duivels, want door een pubalgie mistte hij het vierluik in de Nations League. “Om daar vanaf te geraken, trainde ik met een personal coach. Eerst fitness, daarna veldtraining. Nu, ondervind ik er geen hinder meer van en is mijn lichaam klaar voor de voorbereiding.”

Honger nog niet gestild

Een voorbereiding waar Courtois zin in heeft. “Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen. Altijd het beste uit jezelf en het team halen, dat is wat Real met je doet. Ik ben fier dat ik door het winnen van de Champions League nu deel uitmaak van de geschiedenis van deze grote Europese club.”

© ISOPIX

“Maar onze honger is nog niet gestild. Eerst hebben we de voorbereiding in Madrid, dan gaan we op Tour in de VS met onder andere oefenduels tegen Barcelona en Juventus. Dan volgt de Europese Supercup tegen Frankfurt. Het komt er allemaal snel aan. En met het WK in Qatar, wordt dit seizoen intenser dan ooit.”