Kiwanis Maaseik onthult nieuw kunstwerk op de markt

'Helping Hands' is een kunstwerk dat ontworpen is door Erik Segers en André Vermeulen. "Het kunstwerk staat symbool voor de filosofie waar Kiwanis voor staat en is gebaseerd op een aantal van de kernwaarden van deze beweging. Deze kernwaarden werden 100 jaar geleden geschreven en zijn nu in de wereld waarin we leven, actueler dan ooit", aldus Yves Wolfs.Kiwanis is een wereldwijd netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen met als slogan 'Serving the children of the world'. Op 25 september 2022 wordt het kunstwerk per opbod verkocht op de veiling die plaatsvindt na de jaarlijkse rally 'Kiwanis op wieëg'. Tot dan blijft het kunstwerk te bewonderen op de markt van Maaseik.