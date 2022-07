Sven De Ridder heeft geen contact meer met vader Ruud: “Ik nodig hem telkens uit, maar hij antwoordt nooit”

Sven en Linda De Ridder staan binnenkort opnieuw samen op de planken. Voor het eerst in lange tijd, maar die heuglijke gebeurtenis zal gevierd worden zonder vader Ruud.

“Voor mij was Ruud, de vader van Sven, meer mijn papa”, vertelt Linda De Ridder (61) in Story over haar stiefvader. “Maar ik heb al enkele jaren geen contact meer met hem, door een samenloop van omstandigheden.”

“Ik heb mijn vader ook al vele jaren niet meer gezien en heb me daar ondertussen bij neergelegd”, zegt ook Sven (47). “Nochtans nodig ik hem voor elke première uit, maar hij antwoordt nooit. Zo jammer, want dankzij hem heb ik de stiel geleerd en dat wil ik hem graag tonen. Ik kan me niet voorstellen dat ik geen contact meer zou hebben met mijn kinderen.”