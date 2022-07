Is je wagen aan vervanging toe en overweeg je over te schakelen op elektrisch rijden? Dan moet je er wel rekening mee houden dat elektrische wagens nog altijd een stuk duurder zijn in aankoopprijs. Daarom is het misschien nuttig om ook eens op de e-tweedehandsmarkt te kijken. Maar hoe weet je of een auto nog in goede staat is? En vooral of de batterij nog betrouwbaar is? En wat is een correcte prijs?