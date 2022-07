Campus Karen in Koersel viert 100-jarige Henri Put

Henri is oud-mijnwerker. Hij is op pensioen sinds 1977. Hij werkte 15 jaar ondergronds in de mijn van Zolder en 15 jaar bovengronds als schrijnwerker. Hij werkte graag in de mijn. Als hij nog opnieuw zou kunnen beginnen, dan ging terug in de ondergrond werken. Twee weken geleden heeft hij nog een bezoek gebracht aan de mijn van Zolder én aan het Mijnmuseum in Beringen. Hij heeft hier echt van genoten.Henri is op 11 juli 1922 geboren in Koersel, samen met zijn tweelingzus. Hij was gehuwd met Maria Vanhoudt. Nu heeft hij al zijn familieleden overleefd. Hij alleen blijft nog over, maar het team van Woonzorgcampus Karen vertroetelt hem.Hildegarde van de keuken had zelfs voor hem een fantastische taart gebakken. En dat Henri het lekker vond, dat was zeker, want hij geniet nog steeds van de geneugten die het leven hem schenkt.Burgemeester Thomas Vints en schepen Jessie De Weyer van Beringen hebben het officiële gedeelte voor hun rekening genomen. Ze hadden een cadeau bij én een mooie foto van het koningspaar.