Wiegwijs Lanaken neemt afscheid van bestuurslid Anita Dreesen

Anita drukte in al die jaren duidelijk haar stempel op de lokale en provinciale werking van het Kinderheil. Door het hele corona-gebeuren moest haar afscheidsfeest telkens weer opgeschoven worden. De voltallige vrijwilligersgroep en het bestuur konden eindelijk verzamelen om Anita letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Tegelijkertijd kon Wiegwijs Lanaken ook twee nieuwe vrijwilligsters welkom heten in de groep. In een ludieke speech – met gezongen refrein – werd de carrière van Anita toegelicht. Zoals gewoonlijk – om niet te zeggen ‘steeds’ - had Anita die avond ook weer het laatste woord. Anita gaat niet op haar lauweren rusten, maar wil meer tijd besteden aan de Parochiale Werkgroep van Federatie Lanaken en in de koren, waarin zij zingt of dirigeert.