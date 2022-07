Phaedra Hoste doet niet langer geheimzinnig over haar vriend: “Geen woorden nodig”

In het verleden durfde Phaedra Hoste al eens boos worden als de media schreven over haar relaties, maar dat ligt achter ons: nu pakt ze op Instagram zelf uit met haar vriend Jan De Reu.

Hoste probeerde de zakenman uit Knokke jarenlang uit de spotlights te houden, tot nu: “You and me. No Words needed”, klinkt het op Instagram bij een foto van het koppel. De Reu is een zakenman uit Knokke die fortuin maakte als keukenbouwer en vastgoedontwikkelaar.

Hoste had niet altijd geluk in de liefde. In het verleden liepen relaties met onder andere Roger De Vlaeminck en Pieter Loridon spaak, en ook de amoureuze zoektocht in het VTM-programma ‘Wie wordt de man van Phaedra?’ draaide op niets uit.