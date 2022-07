Dan toch een nieuw coronageval in de Tour: Luke Durbridge test alsnog positief en moet vertrekken

Het uitvallen van Durbridge komt een dag na het bericht van de UCI dat op de rustdag alle renners een negatief testresultaat op COVID-19 kregen. Het hele Tourpeloton werd zondag na de rit naar Châtel les portes du Soleil onderworpen aan een coronatest. Die tests hadden geen positieve resultaten naar voren gebracht.

Durbridge stond na negen ritten in de Tour 90ste in het algemeen klassement, op 52:22 van geletruidrager Tadej Pogacar. Hij was bezig aan zijn achtste Tour.

Afgelopen zaterdag waren er in de Tour al de positieve coronatests bij de Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) en de Noor Vegard Stake Laengen (UAE Emirates). Zondag kwam daar ook de positieve test van de Fransman Guillaume Martin, kopman van Cofidis, bij. Voor de start van ‘La Grande Boucle’ waren er positieve tests bij onder meer Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en Bryan Coquard (Cofidis).