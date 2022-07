‘The Bachelor’-winnares Madieke: “Fabrizio heeft me gedumpt voor ik hem echt heb leren kennen”

Madieke won begin dit jaar het pleit van veertien andere vrouwen, en het hart van Fabrizio. Alhoewel: een dag na de laatste aflevering bleek de liefde alweer over. “Hij maakte me na afloop snel duidelijk dat hij het toch niet helemaal voelde. Hij zei ook: ‘Als ik met mijn hart had gekozen, was ik voor Margaux gegaan.’ Nu was hij gegaan voor de vrouw van wie hij dacht dat het publiek het de beste keuze voor hem zou vinden. Het klikte wel tussen ons, maar hij miste dat ene gevoel. Of ik wel een toekomst zag voor ons samen? Ik stond er zeker voor open. Maar goed, ik ben gedumpt voordat ik hem beter heb leren kennen (lacht).”

LEES OOK. Bachelor Fabrizio heeft zijn keuze gemaakt, maar intussen is het sprookje al uit: “Zij miste mij, maar ik had het te druk” (+)

De beslissing van Fabrizio kwam hem op veel kritiek van kijkers (en zelfs doodsbedreigingen) te staan, maar Madieke denkt daar anders over. “Hij heeft een opvallend uiterlijk en een heel directe communicatiestijl. Dat zal iets triggeren bij sommige mensen, maar dat hoeft hij zich niet aan te trekken. Mensen zullen altijd wel iets vinden om kritiek op te hebben, je moet je niet te veel laten meeslepen door die negatieve energie. Of ik geen wrok tegen hem koester? Ik sta nog steeds achter hem en heb geen seconde spijt van mijn deelname aan het programma.”

LEES OOK. “Als ik mijn hart had gevolgd, had ik haar gekozen”: Fabrizio zoekt na ‘De bachelor’ contact met andere kandidate (+)