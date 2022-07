Twee keer de Galibier en de legendarische Alpe d’Huez: Dit staat het peloton te wachten in week 2 van de Tour

Veel tijd om te bekomen hebben de renners niet na de tweede rustdag. Deze week trekt het peloton namelijk naar de Alpen, met onder meer ritten met aankomst op de Col du Granon (2413 meter hoog) en daags nadien op de legendarische Alpe d’Huez. En dan hebben we het nog niet gehad over de Galibier die zowel in de rit naar de monstrueuze Granon als daags nadien onmiddellijk na de start richting l’Alpe d’Huez wordt beklommen. Een overzicht van de ritten van deze week.

Etappe 10: Morzine Les Portes du Soleil – Megève

Wanneer: dinsdag 12 juli, start om 13u30 en aankomst omstreeks 17u05

Afstand: 148 kilometer

Type: overgangsetappe

De dag na de rustdag wacht een adembenemend berglandschap aan het meer van Genève, voordat hij richting Megève gaat. De weg kronkelt tussen de valleien over drie “lopende” cols en zou de betere vluchters moeten inspireren. De slotklim, de Montée de l’altiport de Megève, is 19,2 kilometer lang aan 4,1% gemiddeld.

Etappe 11: Albertville – Col du Granon

Wanneer: woensdag 13 juli, start om 12u15 en aankomst omstreeks 16u55

Afstand: 149 kilometer

Type: bergetappe

Geen enkele favoriet die van de gele trui in Parijs droomt, mag deze afspraak missen. De tweede aankomst bergop, maar tegelijk een bergetappe die samen met de rit van daags nadien als étape de reine of koninginnenetappe kan omschreven worden. De Col du Granon (2.413 meter) is sinds 1986 niet meer beklommen geweest, na het doorkruisen van Serre-Chevalier is er nog 10 kilometer te gaan tegen meer dan 9% om die Granon te bedwingen. Maar nog vóór de slotklim moeten ze de Galibier (17,7km aan 6,9%) over dat met 2.642 meter het dak is van deze Tour, en daarvoor zijn er al de bochten van de Montvernier en de Col du Télégraphe als “opwarmertjes”.

Etappe 12: Briançon – Alpe d’Huez

Wanneer: donderdag 14 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 18u10

Afstand: 166 kilometer

Type: bergetappe

Een Quatorze Juillet die in de benen zal hangen, want de bergrit telt 4.750 hoogtemeters. Het klimfestival begint opnieuw met de Galibier (dit keer via de Lautaret: 23km aan 5,1%) om dan langs de Croix de Fer (29km aan 5,2%) naar de 21 bochten tellende iconische eindklim af te stevenen. Hiermee viert de Tour de 70ste verjaardag van de allereerste finish op hoogte. Alpe d’Huez zelf is 13,8 kilometer lang aan 8,1% gemiddeld. Na deze etappe kan een eerste échte tussenbalans opgemaakt worden: de kaarten zullen meer dan geschud zijn!

Etappe 13: Bourg d’Oisans – Saint-Étienne

Wanneer: vrijdag 15 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u35

Afstand: 193 kilometer

Type: heuvelend

Het profiel van deze rit toont dat het stevig op en af gaat, echter zonder onoverkomelijke hindernissen. Afwachten hoe hard de koers wordt richting finish. In dit soort etappes krijgen ontsnappingen doorgaans weinig bewegingsruimte... maar dat is nooit een exacte wetenschap!

Etappe 14: Saint-Étienne – Mende

Wanneer: zaterdag 16 juli, start om 12u15 en aankomst omstreeks 17u15

Afstand: 195 kilometer

Type: heuvelend

Er wacht vandaag geen enkele echte col, maar de inspanningen zijn onophoudelijk. Deze passage door de Loire, Haute-Loire en Lozère zal de meest robuuste ontsnappingskoningen aanzetten tot actie. Op de korte maar venijnige beklimming van de Croix Neuve Montée Jalabert die naar het vliegveld leidt (3km aan 10,2%), wacht er een dubbel gevecht: dat voor de dagzege en dat binnen de groep der favorieten.

Etappe 15: Rodez – Carcassonne

Wanneer: zondag 17 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u50

Afstand: 200 kilometer

Type: vlak

De weg naar Carcassonne is vaak heuvelachtig en nodigt uit tot ontsnappingen. Maar deze keer is het parcours ontworpen om deze etappe te reserveren voor de sprintersploegen. Op voorwaarde dat zij zich toeleggen op het controleren van de vlucht van de dag, van wie we altijd een verrassing kunnen verwachten.