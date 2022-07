OFFICIEEL. Kristian Thorstvedt verlaat KRC Genk en trekt naar Sassuolo

KRC Genk is met US Sassuolo Calcio tot een overeenkomst gekomen over de overgang van Kristian Thorstvedt. De Noor tekent er een contract tot 2027. De Italiaanse eersteklasser moet een bedrag van om en nabij de 10 miljoen euro ophoesten.

Begin 2020 kwam Thorstvedt over van Viking Stavanger en al snel groeide hij uit tot een geliefd persoon in de Cegeka Arena. Hij speelde er in totaal 87 wedstrijden. Zijn statistieken zijn met 17 goals en 6 assists niet verkeerd. In november 2020 debuteerde hij met de nationale ploeg van Noorwegen. Intussen totaliseert hij 17 caps. Voldoende om Sassuolo-coach Dionisi te overtuigen.

Thorstvedt komt in een prominent rijtje terecht: eerder verkasten de Genkies Koulibaly, Milinkovic-Savic, Castagne, Malinovskyi, Colley, Maehle, en Tözser naar de Serie A. Head of Football Dimitri de Condé kan op zoek naar een waardige vervanger.

De Noor nam in een videoboodschap afscheid van ‘zijn Genk’: “Dag Genkies, het is na tweeëneenhalf jaar tijd om afscheid te nemen. Ik heb enorm van deze tijd genoten. De laatste jaren waren er enkele ups-and-downs. Ik wil graag iedereen bedanken: fans, ploeggenoten, staf en de club. Bedankt voor de mooie momenten samen. Eens een Genkie altijd een Genkie. Ik hoop jullie allemaal snel terug te zien. Forza Racing!”

