Ook Baloise Ladies Tour blijft niet gespaard van corona: Italiaans team zegt af door reeks besmettingen

Het Italiaanse BePinkteam zal woensdag niet zijn opwachting maken in de achtste editie van de Baloise Ladies Tour, de vroegere BeNe Ladies Tour. De ploeg heeft af te rekenen met enkele positieve coronagevallen en moet verstek geven voor de Belgisch-Nederlandse rittenkoers (13-17 juli).

Normaal gezien zou het team van sportdirecteur Sigrid Corneo naar de proloog in Utrecht afzakken met de Italiaanse rensters Valentina Basilico, Matilde Bertolini, Lara Crestanello, Prisca Savi en Giorgia Vettorello en de Spaanse Elisabet Escursell Valero.Vier positieve coronatesten binnen de ploeg staken daar echter een stokje voor. Of het om rensters gaat of om de entourage van de formatie werd niet meegedeeld.

Voor de organisatoren is het te kort dag om nog op zoek te gaan naar een vervangende ploeg. De Baloise Ladies Tour zal zo met 22 ploegen van start gaan.