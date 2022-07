Salah Abdeslam en andere veroordeelden gaan niet in beroep tegen veroordeling voor aanslagen in Parijs

Salah Abdeslam en de andere voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs veroordeelden gaat niet in beroep, zo heeft procureur-generaal van Parijs Rémy Hertz dinsdag bekendgemaakt.

“Geen van de twintig beschuldigden is in beroep gegaan”, zei de magistraat aan het Franse persbureau AFP. “De beslissing van het speciale hof van assisen van Parijs heeft nu dus een definitief karakter, er komt dus geen proces in beroep.”

Abdeslam kreeg voor zijn rol in de aanslagen levenslang, zonder de mogelijkheid vervroegd vrij te komen.