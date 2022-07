Jasper Philipsen is de op één na beste Belg in deze Tour. Bij het Belang van Limburg kan u zijn avonturen van dichtbij volgen in een column die hij deelt met drie collega-Limburgers. Maar een vijfde, derde en tweede plaats - telkens in het zog van Wout van Aert - verdient ook een groter verhaal. “Veel renners zouden blij zijn met mijn resultaten.”