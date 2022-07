Vrouw die tijdens Wimbledon-finale volgens Kyrgios “700 drankjes op had” komt met eigen verhaal: “Ik had er slechts twee op, maar ging misschien iets te ver”

Wie gedacht had dat Nick Kyrgios zich zondag in de finale van Wimbedon wel zou weten te gedragen, kwam achteraf bedrogen uit. De verliezende finalist klaagde en jammerde alsof het een lieve lust was, en daarbij werd ook de referee en het publiek niet gespaard.

Nadat een toeschouwster volgens Kygrios te luidruchtig was, ging hij in discussie met de scheidsrechter. “Zij ziet eruit alsof ze al 700 drankjes opheeft. Ze is ladderzat en praat tegen mij tijdens het spel.” Nadien gaf de umpire de Australiër ook gelijk en liet hij de vrouw buiten zetten. (Lees verder onder de video)

Maar nu komt de geviseerde vrouw, een 32-jarige advocate, met haar eigen verhaal. In de Britse media vertelt ze dat ze Kygrios enkel wilde aanmoedigen. “Ik wilde hem mijn steun geven, maar misschien ging ik iets te ver. Ik had enkel goeie bedoelingen. Ik had slechts twee drankjes op, maar ik kreeg last van de warmte. Het spijt me echt.”

Na een kwartier mocht de vrouw uiteindelijk weer plaatsnemen in de tribune. Daar zag ze hoe Kyrgios zijn klaagzang verderzette en hoe Novak Djokovic uiteindelijk naar zijn zevende Wimbledon-titel doorstoomde.