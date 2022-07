Garry uit ‘Boer zkt. vrouw’ heeft opnieuw pech in de liefde: “Heftige discussies gehad”

Garry en Ellen leerden elkaar onlangs online kennen. “Maar dit weekend hadden we enkele heftige discussies over bepaalde afspraken die we hadden gemaakt. Ik besliste om onze relatie te beëindigen”, vertelt Garry. “Ellen is een sterke persoonlijkheid, maar in een relatie is het belangrijk dat je alle twee met respect voor elkaar een eigen mening kan hebben en rekening houdt met elkaar. Voor Ellen was alles eerder zwart-wit, met weinig ruimte voor een andere mening.”

“Door ‘Boer zkt. vrouw’ heb ik opnieuw meer zelfvertrouwen gekregen”, aldus Garry. “Ook uit mijn vorige relaties heb ik de les getrokken om meer voor mezelf op te komen, en me niet volledig weg te cijferen voor mijn partner. En dat wil ik in een nieuwe relatie ten alle koste vermijden. Ik had het zelf ook liever anders had gezien, maar ik voel dat ik de juiste beslissing heb genomen voor mezelf. En ik blijf geloven dat de juiste liefde nog wel eens op mijn pad zal komen.”