Akkoord over pensioenen verder weg dan ooit: “We zien niet hoe het in orde moet komen”

Er is almaar meer verdeeldheid over de pensioenen binnen Vivaldi. Premier Alexander De Croo zit gekneld tussen links en rechts. Pensioenminister Karine Lalieux (PS) lanceerde een eigen voorstel om De Croo te counteren. MR en CD&V grijpen dan weer een nieuw vergrijzingsrapport aan om te hameren op de betaalbaarheid. “Er is gewoon geen common ground om te landen”, klinkt het bij PS.