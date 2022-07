NASA onthult eerste foto van Webb-telescoop: “Diepste beelden van universum ooit”

Het beeld (‘Webb’s First Deep Field’) in kleur laat SMACS 0723 zien, een cluster van duizenden sterrenstelsels waarmee je volgens NASA 13 miljard jaar terug in de tijd kunt kijken. “Een afgelegen stuk hemel waar jonge sterrenstelsels nog maar zeshonderd miljoen jaar na de oerknal hun weg naar de hemel zoeken”, omschrijft The New York Times het. Het beslaat een stuk hemel dat ongeveer zo groot is als een zandkorrel die iemand op een armlengte afstand houdt.

De Amerikaans-Europees-Canadese James Webb-telescoop is zowat tien miljard dollar waard, en kan terugkijken tot ongeveer 200 miljoen jaar na de Oerknal. Hij werd eind vorig jaar gelanceerd. Sinds eind mei zijn de instrumenten operationeel.

© via REUTERS

© AFP