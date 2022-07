Bart Swings sluit op afvallingskoers Wereldspelen af met vierde gouden medaille

Met een overwinning op de afvallingskoers op de weg heeft skeeleraar Bart Swings zijn Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham afgesloten. Swings veroverde in de race over 15 kilometer zijn vierde goud tijdens deze Spelen voor niet-olympische sporten. Hij neemt ook nog een bronzen plak mee naar huis.

De 31-jarige skater won met grote overmacht en leverde opnieuw een waar meesterwerk af. Al na een kilometer versnelde Swings. Daarna hebben de tegenstanders alleen zijn rug en de skatende benen kunnen zien.

De Fransman Martin Ferrie eindigde als tweede, de derde plaats was voor de Spanjaard Francisco José Peula Cabello. Na 4 kilometer had Swings al 4 seconden afstand genomen van de ,,concurrenten”, na 9 kilometer lag hij 23 tellen voor. Rond de twaalfde kilometer lapte hij vijf skaters, die het peloton vormden. Uiteindelijk voltooide Swings de afstand met een voorsprong van driekwart minuut.

Net als bij de puntenkoers op zondag, kwam Swings op het lastige stratenparcours in de industriewijk naast de piste dus veruit als beste uit de voeten. De 666 meter lange ronde, met bochten naar links en rechts, vergt veel van het atletisch vermogen van de skaters. Opnieuw remde Swings als hij een bocht ontwaarde en danste hij vervolgens door die bochten. Wie een bocht mist, komt al snel op het gras terecht als het niet tot een valpartij komt. Alleen Swings beheerste het kunstje om dergelijke poblemen te vermijden.

Meest succesvolle deelnemer

Swings heeft nu een palmares van acht gouden medailles bij drie Wereldspelen. Hij krikte zijn totaal aantal plakken op tot twaalf. Daarmee bevestigde hij zijn positie als de meest succesvolle deelnemer aan de Spelen. Op de ranglijst wordt hij bij de mannen gevolgd door de Amerikaan Chad Hedrick, die net als Swings veel won als skeeleraar en zich vervolgens met succes op het ijs waagde. Hedrick ging Swings voor als gouden olympisch goudenmedaillewinnaar in het schaatsen (5.000 meter in 2006).

‘s Werelds beste skater benadrukt dat de Wereldspelen hem evenveel waard zijn als de Olympische Spelen, omdat ze maar eens in de vier jaar worden gehouden. Als gevolg van de coronapandemie moesten beide evenementen een jaar worden verschoven. De stellingname heeft Swings nog populairder gemaakt bij de organisatoren van de Spelen.

Swings zal dit seizoen nog een paar keer als skeeleraar in actie komen. Hij heeft toegezegd in september zijn ploeggenoot Jason Suttels een handje te helpen bij de Europese titelstrijd, die in Italië wordt gehouden. Later die maand geeft hij zeker niet forfait als in Berlijn de meest prestigieuze marathon voor skaters wordt gereden. Aan de wereldkampioenschappen, die dit jaar in Buenos Aires als World Roller Festival te boek staan, doet hij niet mee. Swings staat dan al weer op schaatsen.