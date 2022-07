Duitse soldaten planden op eigen houtje aanslag op strategische aanvoerlijn van Rusland

De Krimbrug heeft een enorme strategische en politieke waarde voor Rusland. De brug werd gebouwd na de Russische annexatie van de Krim in 2014 en is nu cruciaal voor de aanvoer van militair materieel voor de oorlog tegen Oekraïne. Het was Vladimir Poetin zelf die met een oranje truck als eerste de brug overstak. Ze bestaat uit een spoorbrug van 18 kilometer lang en een autobrug van 16 kilometer.

Een ideaal doelwit dus voor eender wie Rusland keihard wil treffen. Dat dachten ook soldaat Louis B. (20) en duiker Akira W.-R. (24). De twee mannen zouden volgens het Duitse magazine Stern van plan zijn geweest om naar Oekraïne te reizen om de Krimbrug op te blazen. De soldaten zouden in afgeluisterde telefoongesprekken de procedures tot in de kleinste details hebben besproken om die onderneming tot een goed einde te brengen. Ook bespraken ze wat ze daar precies voor nodig hadden. De twee mannen zijn eind mei al opgepakt, maar hun ware toedracht kwam nu pas aan het licht.

Vladimir Poetin rijdt zelf als eerste de brug over in 2018. — © AFP

Samen met acht anderen worden ze ervan verdacht te hebben ingebroken in vijf kazernes van de Duitse krijgsmacht, over een periode van verschillende maanden. Ze zouden helmen, speciale camera’s, kompassen en radio’s hebben gestolen, een deel om door te verkopen en een deel om zelf te gebruiken.

Geen rijbewijs

De twee soldaten werden gearresteerd tijdens een poging tot inbraak in de marinebasis van Eckernförde, de thuisbasis van het eskader onderzeeërs en opleidingscentrum voor duikers, in de nacht van 22 mei. De moeder van één van de twee zou de soldaten naar de kazerne hebben gebracht met de auto omdat geen van beiden een rijbewijs heeft. Tijdens de daaropvolgende huiszoeking in de flat van één van hen in Itzehoe, een stad in deelstaat Sleeswijk-Holstein, vond de politie wapens, munitie en explosieven. Ook in andere steden zijn huiszoekingen gebeurd.

In april zouden de twee al naar het oorlogsgebied in Oekraïne zijn gereisd om er als hospik Oekraïense soldaten bij te staan. Het duo kwam al maanden geleden in het vizier van de politie en na maanden speurwerk kon de Duitse politie hen klissen.

De inbraken doen vragen rijzen over de beveiling van de Duitse legerkazernes. Volgens het hoofd van de marinebasis in Eckernförde worden alle veiligheidsvoorschriften strikt gevolgd. Hoe ze er in slaagden om binnen te breken in de kazernes is onduidelijk.

Mochten ze erin geslaagd zijn om de brug op te blazen, zou dat wellicht een gigantische rel hebben veroorzaakt op het geopolitieke toneel. De Duitsers steunen Oekraïne wel met wapens, maar een Duitse bomaanslag? De reactie van Vladimir Poetin zou wel eens heel wraakzuchtig kunnen geweest zijn.