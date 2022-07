Belgische vrouwen veroveren brons op Wereldspelen in 4x25 meter popzwemmen

Sofie Boogaerts, Stefanie Lindekens, Nele Vanbuel en Aurelie Romanini hebben België maandag op de Wereldspelen in Birmingham (Alabama) brons bezorgd in de 4x25 meter popzwemmen. De Belgen tikten aan in 1:23.41. Alleen de Duitsers (1:21.21) en de Françaises (1:2.79) waren sneller.

Het is voor de Belgische delegatie de zesde medaille op deze Wereldspelen, na drie gouden en een bronzen van Bart Swings in het skeeleren en brons van Jérémy Lorsignol in het freestyle parkour.

In de 4x50 meter medley deed hetzelfde Belgische viertal het heel wat minder goed. In 1:43.18 werden ze achtste en laatste. Duitsland verbeterde met 1:35.82 het wereldrecord. Hongarije werd in 1:37.26 tweede, Italië in 1:37.90 derde.

Individueel moest de 35-jarige Romanini in 36.18 vrede nemen met een zesde plaats in de 50 meter popduiken. De Duitse Nina Holt zwom in 33.77, een World Games-record, naar goud, voor de Italiaanse Helene Giovanelli (34.99) en haar landgenote Kerstin Lange (35.48).

De jonge Bo Van de Plas (20) finishte als vijfde in de 100 meter popvervoeren met zwemvliezen. Ze tikte aan in 59.60. De Italiaanse Federica Volpini won in 56.27, ook een World Games-record, voor haar landgenote Paola Lanzilotti (58.12) en de Française Justine Weyders (58.83).

Zondag werden Romanini, Boogaerts, Lindekens en Van de Plas achtste in de 4x50 meter hinderniszwemmen.

Belgische mannen vijfde in 4x25 meter popzwemmen

Het Belgische aflossingsteam in het reddend zwemmen is maandag vijfde geworden in de 4x25 meter popzwemmen op de Wereldspelen in Birmingham (Alabama) . Met een tijd van 1:10.79 waren Joni Ceusters, Maarten Van Laethem, Jeroen Lecoutere en Jelle Vandersteen 3.35 te traag voor een medaille. Het eremetaal ging naar Duitsland (1:05.22), Italië (1:06.53) en Polen (1:07.44).

In de 4x50 meter medley finishten Ceusters, Van Laethem, Lecoutere en Corentin Stavart in 1:32.76 als achtste en laatste. Hongarije won in 1:26.53, een World Games-record, voor Italië (1:27.16) en Duitsland (1:27.48).

De 23-jarige Stavart werd in 53.46 zesde in de 100 meter popvervoeren met zwemvliezen. De Duitser Tim Brang kaapte in 50.48 het goud weg voor de neuzen van de Spanjaarden Francisco Javier Catala (51.63) en Alberto Turrado (52.92).

In de 4x50 meter hinderniszwemmen werden Ceusters, Van Laethem, Stavart en Lecoutere zondag achtste en laatste.