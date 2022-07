Nu het einde van ‘Better call Saul’ eraan komt: Waarom de prequel niet moet onderdoen voor volprezen voorganger ‘Breaking bad’

“Het beste televisieprogramma ooit gemaakt.” Critici en fans schuwen de superlatieven niet als het over ‘Breaking bad’ gaat. De reeks over chemieleraar/drugbaron Walter White stopte in 2013 na vijf seizoenen. Maar sinds 2015 kunnen fans zich laven aan prequel ‘Better call Saul’, waarvan de laatste zes aflevering vanaf vandaag wekelijks op Netflix verschijnen. En die reeks moet zeker niet onderdoen voor haar geroemde voorganger.