Jürgen Klopp stelt Liverpoolfans gerust: “Geen reden om te wanhopen over Mané”

Wie niet de verre verplaatsing naar Thailand maakte bij Liverpool, was Sadio Mané. De Senegalees vertrok naar Bayern München en de Liverpoolfans zien het toch ietwat somber in nu één van hun sterspelers weg is. Trainer Jürgen Klopp ziet het dan weer optimistischer in en stelt de fans alvast gerust.

“Er is geen reden om te wanhopen over het afscheid van Mané. We weten hoe goed hij is, maar twee jaar geleden kwam Diogo Jota naar ons en hij heeft zich al laten zien met enkele buitengewone acties. Bobby Firmino heeft door blessures waarschijnlijk niet het seizoen gehad dat we allemaal verwacht hadden, maar momenteel is hij opnieuw 100%. En we hebben het over twee topspelers. Ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken. Integendeel, de fans moeten opgewonden zijn over de mogelijkheden die dit team heeft”, vertelde een optimistische Klopp aan de pers.

“We hebben namelijk een geweldige selectie”, ging de Duitser verder. “Ik weet dat mensen denken dat we een middenvelder hadden moeten halen, maar eigenlijk hebben we dat ook gedaan, want Harvey Elliott was onze beste speler in de eerste vier wedstrijden vorig seizoen en toen raakte hij ernstig geblesseerd. Anderzijds hebben we Fabio Carvalho en Tyler Morton binnengehaald, die veel groeimarge toont. Ik ben gerustgesteld. We hebben alles wat we nodig hebben. We moeten er gewoon voor zorgen dat we klaar zijn om te vechten met alles wat we hebben en als we dat doen dan kunnen we succesvol zijn.”