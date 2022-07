Beschamend of eervol? Laatste in algemeen klassement moet met roze rugnummer naar Champs-Elysées

Spreek niet langer over de rode lantaarn, spreek voortaan over ‘het roze rugnummer’. Ergens diep verscholen in het Tourreglement duikt dit jaar een opmerkelijk nieuwigheidje op. De renner die na de voorlaatste dag onderaan staat in het algemeen klassement, moet op de slotdag met een roze rugnummer de Champs-Elysées opdraaien.

Je zou er bijna een fout getimede aprilgrap in vermoeden, maar dat is het niet. Het staat er zwart op wit, in artikel 10 van het tweetalige Tourreglement, onder de noemer Maillots des leader: “Voor de slotrit zal de renner die na rit 20 op de laatste positie staat in het algemeen klassement, een roze rugnummer dragen.” In het frans: “un dossard rose”. In het Engels: “a pink bib”. Over de achtergrond van dat initiatief vermeldt het reglement niets.

Wil de ASO op die manier de strijd om de rode lantaarn opnieuw onder de aandacht brengen? Het kan. Tot zo’n vijftien jaar geleden was de renner die als allerlaatste in het klassement Parijs bereikte een naam die over de tongen ging. In na-Tourcriteriums kon hij er een aardige zakcent aan overhouden. Wim Vansevenant, vader van Mauri, slaagde er tussen 2006 en 2008 zelfs in drie keer allerlaatste in de Tour te worden. Het zorgde in het verleden steevast voor prettige foto’s richting Champs-Elysées, onder meer met renners die letterlijk een rode lantaarn met zich meedroegen. De laatste jaren is dat ietwat ludieke element uit de Tour verdwenen.

Waarom roze? Mogelijk omdat geel en rood al uitgedeeld zijn. Gele rugnummers zijn voor de ploeg die eerste staat in het ploegenklassement, rood voor de winnaar van de strijdlust. Vraag is of de renners hier even dol op zullen zijn. En of wat als een ereteken bedoeld is niet eerder als bedenkelijk merkteken zal worden ervaren. Alvast Frederik Frison, op dit moment de laatste Belg in het klassement op de 153ste plaats ziet er geen graten in. “Het is het eerste wat ik ervan hoor”, zegt hij. “Maar misschien gaat er nu wel weer opnieuw gevochten worden om die laatste plaats. Al lijkt mij dat nog niet zo simpel.”

Voor wie bedenkingen heeft bij de kleur roze: ook de bollentrui werd bij de invoering in de jaren 70 als het toppunt van wansmaak bestempeld. Niemand die er vandaag zo nog over denkt.