Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone aangeklaagd voor miljoenenfraude

Ecclestone voerde decennialang het gezag over de Formule 1 en maakte er een groot commercieel succes van. In 2017 kwam er een einde aan zijn bewind door de overname van het Amerikaanse bedrijf Liberty Media.

Directeur Simon York van de fiscale opsporingsdienst noemde het onderzoek naar de fraude van Ecclestone “complex en wereldwijd.” Op 22 augustus zal de fraudezaak voor het eerst behandeld worden bij de Westminster Magistrates-rechtbank in Londen.

“De belastingdienst staat aan de kant van eerlijke belastingbetalers en wij zullen hard optreden wanneer we belastingfraude vermoeden. Onze boodschap is duidelijk: niemand is buiten ons bereik”, aldus York.

Omkoping

Ecclestone werd in 2014 in Duitsland aangeklaagd voor omkoping. Hij zou smeergeld hebben betaald aan een Duitse bankier die een aandelentransactie voor hem moest begeleiden. Hij kocht destijds een rechtszaak en daarmee een mogelijke celstraf af door een schikking te betalen van 75 miljoen euro.

De Brit veroorzaakte recent veel ophef door de Russische president Vladimir Poetin een “verstandige” leider te noemen die “het juiste doet voor Rusland”. Al kwam hij later wel terug op die uitspraken. Ecclestone reageerde vanuit Ibiza op de aantijgingen over fraude. “Ik kan er geen commentaar op geven, omdat ik de details niet ken. Het is wel iets waar over gesproken is, maar niet op de manier waarop het nu naar buiten is gekomen. Ze zullen wel weer wild van opwinding zijn geworden”, aldus de miljardair.

LEES OOK. Gewezen F1-baas Bernie Ecclestone zou “kogel opvangen” voor Vladimir Poetin, maar komt daar nu op terug: “Gezegd zonder nadenken”