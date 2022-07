Extreme temperaturen in buurlanden, ook wij ontsnappen niet aan hitte: “Warmste plek in Westhoek”

In het Verenigd Koninkrijk heeft de meteorologische dienst code oranje afgekondigd voor het komende weekend. Er is sprake van “uitzonderlijk hoge temperaturen, die op grote schaal gevolgen kunnen hebben voor mensen en infrastructuur.” Ook in onze buurlanden Nederland en Duitsland wordt gewaarschuwd voor tropische temperaturen die mogelijk kunnen leiden tot een hittegolf. Zuidelijker, in Frankrijk en Spanje, zitten ze al volop in extreme temperaturen. In Frankrijk kampen ze al enkele dagen met bosbranden en maandag klommen de Spaanse temperaturen opnieuw boven de 40 graden.

Ook wij zullen niet gespaard blijven. “Het is niet uitzonderlijk om in juli dit weertype te zien in Europa”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “We hebben dat te danken aan een lagedrukgebied boven het zuidwesten van Portugal. Dat gaat fungeren als motor en tropische lucht vanuit Noord-Afrika transporteren. Eerst slaat het toe in Spanje en Portugal waar ze temperaturen tussen 40 en 45 graden verwachten. Eind deze week en het begin van volgende week gaat die hitte zich dan ook uitstrekken over de rest van Europa.”

Warmste plekje: Westhoek

De komende twee dagen krijgen we al een voorsmaakje. Dinsdag starten we rond 17 tot 18 graden, maar tegen 16 uur zal dat voor Ukkel 28 tot 29 graden zijn. Lokaal kan dat ook 31 tot 32 graden zijn. “Normaal zijn het de Kempen, maar nu zal het warmste plekje waarschijnlijk de uiterste Westhoek zijn”, zegt Roose. “Meestal krijgen ze daar koudere lucht via de Noordzee, maar we zien nu dat de wind vanuit het zuiden sterk genoeg is om die zeebries tegen te houden”, zegt hij. Woensdag halen we dan nog zo’n 28 graden.

Vrijdag krijgen we te maken met een klein dipje in temperatuur. — © KMI

Dipje

Daarna koelt het opnieuw lichtjes af. Donderdag zal de thermometer nog 25 graden aangeven en tegen vrijdag zakt het kwik tot 22 graden. Maar nadien gaat het opnieuw sterk de hoogte in en zullen we de warmte uit dat Portugese lagedrukgebied voelen. Zondag stijgen we opnieuw boven de 30 graden en maandag, waarschijnlijk de warmste dag, kunnen we mogelijk 35 graden halen. Ook de dagen die daarop volgen zullen nog warm zijn.

Dat dipje op donderdag en vrijdag is volgens weerman Frank Deboosere te verklaren door twee opeenvolgende hogedrukgebieden die elkaar opvolgen. “Rond een hogedrukgebied draait de wind in wijzerzin. Als dat hogedrukgebied ten westen van ons land zit, betekent dat dat de wind uit het noorden komt. Dat zorgt niet meteen voor grote warmte”, zegt hij. “Zit dat hogedrukgebied ten oosten van ons land, dan komt de lucht uit het zuiden. Die is een stuk warmer. Nu zitten we met opeenvolgende hogedrukgebieden die schuiven van west naar oost. De wind zal daardoor een aantal keer wisselen van noordelijke naar zuidelijke stromingen. Daardoor halen we vrijdag ‘slechts’ 22 graden en wordt het daarna opnieuw warmer.”

Hoe dan ook komt er een periode van grote hitte aan, zegt Deboosere. “We zien altijd dat zulke periodes gepaard gaan met oversterfte. Hoor daarom zeker eens bij je ouders en grootouders en let erop dat zij voldoende drinken en voldoende koelte kunnen opzoeken.”