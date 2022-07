Peter Gillis betaalt dwangsom van 250.000 euro niet: “Denk niet dat ze daar recht op hebben”

Dat heeft de 60-jarige Gillis desgevraagd aan het ANP laten weten. Gillis, die te zien is in de SBS6-realitysoap Familie Gillis: Massa is Kassa, had tot 10 juli de tijd gekregen om de dwangsom te betalen.

Oostappen Groep, het vakantiebedrijf van Gillis, kreeg de dwangsom opgelegd voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in Baarlo. “Ik heb niet betaald. Ik denk niet dat ze daar recht op hebben’’, zei Gillis in een korte reactie.

Incassobureau

De Nederlandse gemeente Peel en Maas bevestigde maandag dat Gillis inderdaad nog niet heeft voldaan aan de dwangsom. De gemeente zal eerst nog met Gillis in gesprek gaan. Mocht dat op niets uitlopen, dan kan uiteindelijk een incassobureau worden ingeschakeld.