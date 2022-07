“Mooie, zonnige dag met zomerse temperaturen tot 30°C”

Dankzij die zon zal de temperatuur oplopen naar een maximum rond 29 of 30°C in thermometerhut. Op een terras of beschut tuintje kan het in de zon uiteraard meerdere graden warmer worden. Doordat er amper een zuchtje wind waait zal de warmte ook goed voelbaar zijn.

De UV-waarde piekt rond 14 uur tot niveau 7. Dan kom je dus beter niet te lang in de zon. Rond 18 uur zal de UV-waarde alweer gezakt zijn naar niveau 2 en is insmeren met beschermende zonnecrème dus ook niet meer nodig, ook al kan het dan nog steeds een graad of 30 zijn. In tegenstelling tot wat velen nog steeds blijken te denken zijn UV en temperatuur absoluut niet aan elkaar gelinkt.

De avond verloopt licht bewolkt en warm. De temperatuur zal vóór middernacht niet beneden 20°C zakken. Na middernacht komt er middelbare bewolking opzetten waardoor de verdere afkoeling ook sterk zal worden getemperd. Uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen niet koeler dan een graad of 18. Het blijft droog.

