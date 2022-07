Dennis Donkor stopt met klassiek basketbal en wordt 3X3-prof bij Team Antwerp

Carrièreswitch voor Dennis Donkor. De 31-jarige en 1m94 grote Antwerpse forward stopt na 14 jaar met het traditionele basketbal op het hoogste niveau en wordt prof bij het 3X3 Team Antwerp. Donkor debuteerde in 2008 in eerste klasse en bij Telenet Giants Antwerp. Van 2014 tot 2016 was hij bij Limburg United aan de slag en in 2016-17 bij Kangoeroes Willebroek. De laatste vijf jaar was hij opnieuw bij de Giants actief. Hij telt ook de meeste wedstrijden in het shirt van Telenet Giants Antwerp.Bezieler Nick Celis, die onlangs ook Team Merksem in het leven riep, wil het Antwerpse 3X3 project verder uitbouwen en vooral professionaliseren. In sporthal Roosendael in Merksem heeft Team Antwerp en Merksem een vaste thuishaven gevonden. Met na Caspar Augustijnen (22 jaar, 2m03 Antwerp Giants Two) nu ook Dennis Donkor krijgt Team Antwerp, met naast Nick Celis ook Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Maxime Depuydt een nog meer bredere basis. Team Antwerp staat in de World Tour op de derde plaats. De afgelopen weken waren met winst in de challenger in het Franse Bordeaux en in het Nederlandse Utrecht (3X3 Pro League) tevens bijzonder succesvol.