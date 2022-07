VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 10 (Morzine – Megève). Wie géén klassement ambieert, zit best mee in deze ‘opwarmer’ voor de veldslagen

Geef toe, de Tour kon het na de tweede rustdag een stuk lastiger hebben gemaakt.De omgeving van Morzine en Megève biedt mogelijkheden zat om er een zware etappe van te maken. Het zijn twee ronkende namen van skistations, maar daar houdt het bij op. De logische gang van zaken is dat we iets krijgen zoals zondag naar Châtel en dat de hoofdrolspelers zich inrijden voor de veldslag van woensdag op de Galibier met finish op de 2413 meter hoge Col du Granon en voor die ‘vieze’ etappe van donderdag naar Alpe d’Huez. Alleen is er een bijkomende factor: de hitte overvalt meer en meer deze Tour.

* Start: om 13.30 uur

* Aankomst: om 16.58 uur

* Afstand: 148,1 km (defilé van 5,4 km)

Het parcours:

Is qua hoogtemeters lichter dan de rit van zaterdag naar Lausanne en al zeker dan die van zondag. Opnieuw trekt de Tour naar een meer, dit keer van dat van Genève. Pas na Thonon-les-Bains wordt opnieuw het binnenland opgezocht. De mooie plaatjes zijn dus opnieuw gegarandeerd.

Het is alsof de tandem Prudhomme-Gouvenou dinsdagmiddag alle grote cols omzeilt en kiest voor wat ze zelf als ‘balkonwegen’ bestempelen in de plaats van bergwegen.

Staan op de dagorde: de Côte de Chevenoz het eerste koersuur. Dat is een helling van vierde categorie, of 2,2 km klimmen op een weg die gemiddeld 2,9 procent stijgt. Ongeveer halfweg deze vrij korte etappe ligt de Col de Jambaz. De punten zijn na 69,2 km te verdienen. De Jambaz is derde categorie en betekent een klauterpartij van 6,7 km met een stijgingsgemiddelde van 3,8 procent. Daarna volgt een afdaling om dan op km 97,3 een korte knik te krijgen met de Côte de Chatillon (4de categorie, 3,9 procent gemiddeld omhoog, 4,5 km lang).

Net vooraleer we de lange klim naar Megève aanvatten is er de tussenspurt in Passy-Marlioz (123,8 km), maar voor hetzelfde geld zit Wout van Aert opnieuw in de aanval.

De slotklim dan: iets lichter dan de finish naar Châtel. Het gaat wel opnieuw lang omhoog. 19,2 km, met een gemiddelde van 4,1 procent. Hét verschil met zondag is dat je geen knikje meer krijgt, maar dat het al in Le Fayet (km 126,7) begint. We gaan van 603 meter boven de zeespiegel naar 1460 meter waar de streep ligt op de Altiport. De klim werd in tweede klasse ingedeeld. Het peloton dat het Critérium du Dauphiné reed in 2020, weet zeer goed hoe de slotklim eruit ziet. Ook dat is de Tour: eerst even checken in een kleinere rittenkoers wat zo’n klim geeft en dan enkele jaren later in la grande boucle zwieren.

Onze sterren:

Waanzinnig moeilijk om hier zes namen op te kleven. Sommigen komen goed uit de rustdag, anderen voelen dat hun benen wél vierkant draaien. Elke renner gaat anders om met de eerste koersdag in de Haute-Savoie, zelfs al staan er slechts 2434 hoogtemeters op de agenda.

We nemen aan dat de nieuwe bolletjestrui, de Duitser Simon Geschke, er alles zal aan doen om opnieuw te sprokkelen. Hij voelt wel de hete adem van Bob Jungels en Thibaut Pinot in zijn nek die in onverdachte tijden zei dat die bolletjestrui hem wel interesseerde.

Andere vaststelling: na negen dagen waren nog maar zes teams aan het feest. Dat betekent dat er nog zestien zijn die etappewinst najagen als ultieme doel. Waaronder Trek-Segafredo met Bauke Mollema die misschien nu al zijn goede benen heeft teruggevonden?

In principe zullen Pogacar en Vingegaard met het oog op de Granon en de moordend zware donderdagetappe naar Alpe d’Huez met de handrem op rijden. Tenzij de rechtstreekse concurrenten ontdekken dat er eentje echt wel een slechte dag heeft. Want ook dat is koersen in een grote ronde? Toeslaan wanneer de kans zich voordoet.

*** Lennard Kämna

** Simon Geschke, Bauke Mollema

* Ion Izagirre, Mattia Cattaneo, Franck Bonnamour

Lennard Kämna — © IMAGO/Sirotti

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het is eerst wachten op de vorming van een omvangrijke groep. Indien daar geen renners bij zitten met vrij direct gevaar voor de top van de rangschikking, kan het een snipperdag worden voor Pogacar en Vingegaard. Een dag weliswaar waarin het bakken en braden wordt, want ‘la canicule’ loert om de hoek.

Richting Altiport de Megève wint dan diegene die onderweg het meest op reserve kon rijden en de resterende energie het best verdeelt.

Dit moet u nog weten:

* Morzine is een skistation in de Haute-Savoie waar de Tour en ook het Critérium du Dauphiné dikwijls start of finish houdt. Alleen al voor ‘la grande boucle’ is het al de 21ste keer dat Morzine opgenomen is. In 1988 won de Colombiaan Fabio Parra er. Hij zou derde worden in Parijs en daarmee de eerste Zuid-Amerikaan ooit zijn op het podium van de Champs-Elysées.

* De Joux-Plane is ook zo’n moordend zware col richting Morzine die voor heel wat Tourgeschiedenis zorgde, maar die dit keer zorgvuldig werd vermeden. Alleen al in de omgeving van Morzine liggen er in een straal van 50 kilometer 25 cols die te beklimmen zijn.

* Morzine telt slechts 2870 inwoners, maar met het skigebied van Les Portes du Soleil werkt dat ‘s winters als een magneet.

* Megève dan, is een naam als een klok. Het is een zeer mondain skioord met de Mont Blanc op de achtergrond. Een beetje het ‘Knokke’ van de Haute-Savoie dat overdag en ‘s nachts leeft.

* Het is pas de derde keer dat het start of aankomst is. Zes jaar geleden won Chris Froome er de klimtijdrit, met start in Sallanches waar Eddy Merckx in 1964 op zijn negentiende wereldkampioen werd bij de amateurs. Sinds die dag wachten we in deze categorie nog op een opvolger.

* Ion Izagirre won in 2016 de etappe met start in Megève en aankomst in Morzine, maar dat was toen wel met kanjers van bergen als de Col des Aravis, de Colombière, de Ramaz en de Joux-Plane om op Morzine te duiken. Nu is dit eerder een korte overgangsetappe om de stilgevallen motoren van zondagavond opnieuw op juist toerental te krijgen voor woensdag en donderdag.