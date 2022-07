Kim Huybrechts als enig overblijvende Belg naar zestiende finales op Players Championship 21

Kim Huybrechts (PDC-34) heeft zich maandag in het Engelse Barnsley als enige Belg kunnen plaatsen voor de zestiende finales van het 21e toernooi in het Players Championship Darts. Geert De Vos (PDC-97) en Dimitri Van den Bergh (PDC-8) moesten in de tweede ronde afhaken.

Huybrechts versloeg in de eerste ronde de Oostenrijker Rusty Rodriguez (PDC-128) met 6-2, waarna hij in de tweede ronde de Engelsman Steve Beaton (PDC-55) met het kleinste verschil aan de kant zette. Voor een plaats in de achtste finale was de Ier Mickey Mansell (PDC/94) met 6-1 meer dan een maatje te sterk.

Van den Bergh nam in de eerste ronde met 6-4 de maat van de Nederlander Berry van Peer (PDC-86). In de tweede ronde moest “The Dreammaker” met 6-2 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-78).

Geert De Vos versloeg in de eerste ronde de Nederlander Martijn Kleermaker (PDC-40) met 6-4, maar moest even later een nipte 6-5 nederlaag ondergaan tegen de Engelsman Ricky Evans (PDC-37).

Mario Vandenbogaerde (PDC-102), Mike De Decker (PDC-63) en Brian Raman (PDC-110) struikelden in de eerste ronde.

De overwinning ging naar de Noord-Ier Brendan Dolan (PDC-24), die in de finale de Welshman Jonny Clyton (PDC9) met 8-4 het nakijken gaf.