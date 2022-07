Urgentiearts waarschuwt nadat Lander (47) sterft door hitteslag: “Weinigen weten hoe gevaarlijk het is”

Tijdens een wandeltocht naar het Spaanse Santiago de Compostela is zaterdag Lander Segers (47), de broer van acteur Iwein, overleden aan de gevolgen van een zonneslag. Al spreken deskundigen liever over een ‘hitteslag’. Professor en urgentiearts Sandra Verelst over de symptomen, de eerste hulp en de mogelijk fatale gevolgen: “Je voelt het vaak niet aankomen en het kan ook perfect bij zeer getrainde mensen voorkomen.”